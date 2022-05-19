أين وضع الناتو قواته الجديدة فى أوروبا؟.. صحيفة إسبانية تجيب

فاطمة شوقى

بلغ عدد القوات الخاضعة لقيادة الناتو والمتمركزة على الجانب الشرقى للحلف 40 ألف جندي، أي ما يقرب من 10 أضعاف ما كان عليه العام الماضى، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في فبراير 2021، كان هناك 4650 جنديًا تحت قيادة الناتو المباشرة ، أي قبل عام واحد من بدء روسيا هجومها على أوكرانيا، وتمركزت هذه القوات في أربع مجموعات قتالية متعددة الجنسيات تقع على التوالي في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا.

ثم بدأت روسيا في نشر قواتها وقدراتها على طول حدودها المشتركة في أوكرانيا ، مما أدى إلى تسريع هذه التحركات أواخر العام الماضي وفي يناير ، بحجة أنها كانت خطوة دفاعية ضد تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الناتو والتوسع الشرقي للتحالف عبر الأطلسي منذ التسعينيات.

كان رد فعل الناتو وأعضائه الثلاثين على زيادة القوات الروسية من خلال تعزيز مواقعهم الشرقية بمزيد من القوات.

بعد شهر من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا كان هناك 40.000 جندي متحالف تحت قيادة الناتو المباشرة ، مع تعزيز كل من المجموعات القتالية الحالية بشكل كبير - نما عدد القوات البولندية من 1010 جندي إلى 10500 - بينما أنشأوا أربع مجموعات قتالية جديدة في سلوفاكيا ، المجر ، رومانيا وبلغاريا.

بالإضافة إلى ذلك ، طلبت العديد من الدول الأوروبية مزيدًا من القوات الأمريكية على أراضيها بموجب اتفاقيات ثنائية ، مما رفع العدد الإجمالي للقوات الأمريكية في أوروبا إلى حوالي 100000 ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2005.

ودفعت الحرب في أوكرانيا أيضًا أعضاء الناتو الأوروبيين إلى الالتزام بزيادة إنفاقهم الدفاعي بشكل كبير لتحقيق هدف الحلف البالغ 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما شرع أعضاء الناتو في "إعادة ضبط" استراتيجيتهم ، ووعدوا بمزيد من التعزيزات والقدرات في البر والبحر والجو، ومن المتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه الاستراتيجية في قمة في يونيو المقبل.

بالإضافة إلى ذلك ، تقدمت دولتان أوروبيتان - السويد وفنلندا - بطلب رسمي للانضمام إلى التحالف الدفاعي ، مما يعني مضاعفة طول الحدود المشتركة بين التحالف مع روسيا.

وكان الحلف أعلن تعيين الجنرال في الجيش الأمريكي كريستوفر كافولي قائداً أعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، وسط تصاعد التوتر بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ووافق مجلس شمال الأطلسي على تعيينه وسيخلف الجنرال تود د. وولترز خلال حفل تسلم وتسليم هذا الصيف في المقر العام الكبير للقوات الحليفة في أوروبا قرب مونس في بلجيكا.