أمين عام الناتو: حرب أوكرانيا قد تطول ويجب الاستعداد لدعم كييف دائما

كتب أحمد عرفة

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الناتو، ينس ستولتنبرج، أن الحرب فى أوكرانيا قد تطول، ويجب الاستعداد لدعم كييف دائما، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض، مع رئيسة وزراء السويد ورئيس فنلندا، إن الولايات المتحدة تدعم انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو.

وأكد بايدن: "فنلندا والسويد حليفتان للولايات المتحدة ومن قبلنا للناتو ويلبيان متطلبات العضوية لذا لا يوجد سبب لرفض عضويتهم وبالنظر لتجربتهم الديمقراطية اعتقد انهما سيجعلان الناتو اكثر قوة".