أمن الجيزة ينهى رحلة تاجر مخدرات قبل ترويجه الحشيش فى أرض اللواء

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على مسجل خطر متهم بالإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته قطع من الحشيش المخدر، بمنطقة أرض اللواء، واعترف المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازته الحشيش لترويجه بين عملائه، فتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة تفيد تردد عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، على منطقة أرض اللواء لترويج المواد المخدرة بين عملائه.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم رصد تحركات المتهم، وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة من القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

اعترف المتهم أمام العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، بالإتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.