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140 مليون دولار صادرات مصر من الفاكهة فى فبراير الماضى

الأربعاء، 18 مايو 2022 03:00 ص
140 مليون دولار صادرات مصر من الفاكهة فى فبراير الماضى فواكه طازجة - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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ارتفعت الصادرات المصرية من الفواكه بشكل ملحوظ في شهر فبراير الماضي، حيث قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن صادرات الفواكه الطازجة بلغت نحو 140 مليون و574 ألف دولار، مرتفعة من 130 مليون و98 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت 10 ملايين و476 ألف دولار.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، أن صادرات الفواكه الطازجة جاءت ضمن قائمة أهم الصادرات المصرية من المواد الخام والتي بلغت قيمتها الاجمالية نحو 358 مليون و998 ألف دولار فى شهر فبراير الماضى، مقابل 324 مليون و759 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 34 مليون و239 ألف دولار.

وتضمنت قائمة صادرات المواد الخام كلا من البصل الطازج بقيمة بلغت 3 ملايين و349 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل مليوني و372 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، يليه صادرات البطاطس والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 76 مليون و425 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 48 مليون و733 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 27 مليون و692 ألف دولار.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.7 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، بينما كانت 3.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت نحو 29.4٪.


صادرات مصر

صادرات الفاكهة

اخبار الاقتصاد

اجهاز الإحصاء


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