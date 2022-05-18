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وزير الدفاع الأمريكي: طلب السويد الانضمام للناتو "قرار تاريخي"

الأربعاء، 18 مايو 2022 11:03 م
وزير الدفاع الأمريكي: طلب السويد الانضمام للناتو "قرار تاريخي" لويد اوستن
كتب أحمد عرفة

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قال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، إن طلب السويد الانضمام للناتو "قرار تاريخي"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل أنشطتها العسكرية في بحر البلطيق، موضحا أن حلف الناتو الضامن لأمن مليار شخص في أوروبا وأميركا الشمالية.

وأضاف جو بايدن خلال كلمة له: نتطلع للعمل مع الكونجرس الأمريكي والحلفاء في الناتو لضم فنلندا والسويد بسرعة.

وتابح الرئيس الأمريكي: سنبقى يقظين مع السويد وفنلندا للرد على أي تهديد بسبب عضويتهما بالناتو، موضحا أن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيعزز استراتيجية الحلف الدفاعية.

 

 


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