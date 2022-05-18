وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن بلينكن التقى نظيره اليمني أحمد بن مبارك، وثمن خلال اللقاء جهود وزير الخارجية اليمني وجهود حكومته في تسهيل أول رحلة تجارية من صنعاء منذ عام 2016 والتي انطلقت أمس الأول.

وناقش وزير الخارجية الأمريكي، بحسب البيان، دعم الولايات المتحدة لتأمين الهدنة التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة والبناء عليها لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة تمكن اليمنيين من تقرير مستقبلهم.

وأشار بلينكن على وجه التحديد إلى أهمية ضمان حرية حركة الأفراد والبضائع عبر المناطق المتنازع عليها، مثل مدينة (تعز) ثالث أكبر مدينة في اليمن، حيث يعاني مئات الآلاف من اليمنيين في ظل ظروف شبيهة بالحصار ويتحملون وطأة الحرب.

وأعرب عن دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي اليمني ووصفه بأنه فرصة ثمينة لتمثيل اليمنيين على نطاق أوسع، معربا عن تقديره للالتزام الذي أعرب عنه المجلس تجاه جهود السلام وتحسين الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لملايين اليمنيين.