فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبات للانضمام إلى حلف "الناتو"

وكالات

تقدمت كل من فنلندا والسويد بطلبات رسمية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" اليوم، الأربعاء.

وحسب موقع روسيا اليوم، تلقى الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، طلبات من سفيري فنلندا والسويد لعضوية بلديهما في الحلف ببروكسل.

وقد اعتمد قرار الانضمام يوم أمس، الثلاثاء 17 مايو، من البرلمان الفنلندي بأغلبية 188 صوتا مقابل 8 أصوات ضد الانضمام، وقد تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة والرئيس، سولي نينيستو.

كذلك وقعت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، على الطلب السويدي يوم أمس، بينما سينظر مجلس "الناتو" أولا في طلبات العضوية، بعدها يجب التصديق على اتفاقية العضوية على المستوى الوطني في جميع دول الحلف الثلاثين.

وكانت رئيس الوزراء السويدية، ماغدالينا أندرسون، قد صرحت في وقت سابق أن السويد وفنلندا قررتا "السير يدا بيد خلال كامل عملية الانضمام إلى الحلف.