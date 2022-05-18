شهود عيان يكشفون ملابسات الاعتداء على شاب بسلاح أبيض فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور، لأقوال شهود عيان في واقعة تعرض شاب لاعتداء بسلاح أبيض، في أحد الشوارع بالمنطقة، وتبين أن المجني عليه خلال قيادته سيارته، توقف لفض مشاجرة بين طفلين، وحضر والد أحد الطفلين، ونشبت بينه وبين المصاب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، مما دفع الأخير للاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات في واقعة اعتداء عامل على شاب بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي بيده، في بولاق الدكرور، كما أحدث تلفيات بسيارته، لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد تعرض شاب لاعتداء بسلاح أبيض على يد أحد الأشخاص، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

استمع رجال المباحث لأقوال المجني عليه، وذكر أنه خلال قيادته سيارته، فوجئ بطفلين يتشاجران، فحاول الفض بينهما، إلا أن والد أحد الطفلين تشاجر معه، واعتدى عليه بسلاح أبيض، كما أحدث تلفيات بسيارته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.