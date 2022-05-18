اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سول: كوريا الشمالية تلتزم الصمت لليوم الثالث بشأن إجراء محادثات حول كورونا

الأربعاء، 18 مايو 2022 10:29 ص
سول: كوريا الشمالية تلتزم الصمت لليوم الثالث بشأن إجراء محادثات حول كورونا الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يو
سول (أ ش أ)

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أكدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية ظلت لليوم الثالث لا تستجيب لمحاولات سول لعقد مشاورات على مستوى العمل بشأن تقديم المساعدة إلى الشمال فى معركته ضد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية -في تصريح أوردته وكالة كوريا الجنوبية للأنباء (يونهاب) - بأن الكوريتين أجريا المكالمة الهاتفية الروتينية صباح اليوم الأربعاء، لكن كوريا الشمالية لم تكشف عن نيتها بشأن ما إذا كانت ستقبل استلام الرسالة، وفقا للمسؤول الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

وقد سعت وزارة الوحدة الكورية إلى نقل الرسالة إلى الشمال يوم الاثنين من خلال مكتب الاتصال الخاص بهما لإجراء المحادثات وتقديم المساعدات الطبية.

وكان الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول تعهد، بألا يدخر جهدا فى مساعدة بيونج يانج على التعامل مع التفشى الواسع لفيروس كورونا المستجد، وعرض إرسال اللقاحات وغيرها من الإمدادات الضرورية، إذا وافقت كوريا الشمالية على قبولها.

وأوضح يون - خلال أول خطاب له عن الميزانية في الجمعية الوطنية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" - أنه يجب عدم التراجع عن تقديم المساعدة الضرورية للشعب الكوري الشمالي، الذي يتعرض لخطر فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، قال يون إنه سيناقش قضايا الأمن الاقتصادي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمتهما المقررة في سول هذا الأسبوع، بما في ذلك تعزيز التعاون في سلاسل التوريد العالمية من خلال إطار العمل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الذي تقوده الولايات المتحدة.

 


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