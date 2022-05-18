سول: كوريا الشمالية تلتزم الصمت لليوم الثالث بشأن إجراء محادثات حول كورونا

وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية -في تصريح أوردته وكالة كوريا الجنوبية للأنباء (يونهاب) - بأن الكوريتين أجريا المكالمة الهاتفية الروتينية صباح اليوم الأربعاء، لكن كوريا الشمالية لم تكشف عن نيتها بشأن ما إذا كانت ستقبل استلام الرسالة، وفقا للمسؤول الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

وقد سعت وزارة الوحدة الكورية إلى نقل الرسالة إلى الشمال يوم الاثنين من خلال مكتب الاتصال الخاص بهما لإجراء المحادثات وتقديم المساعدات الطبية.