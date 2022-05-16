وأوضح يون - خلال أول خطاب له عن الميزانية في الجمعية الوطنية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" - أنه يجب عدم التراجع عن تقديم المساعدة الضرورية للشعب الكوري الشمالي، الذي يتعرض لخطر فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، قال يون إنه سيناقش قضايا الأمن الاقتصادي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمتهما المقررة في سول هذا الأسبوع، بما في ذلك تعزيز التعاون في سلاسل التوريد العالمية من خلال إطار العمل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الذي تقوده الولايات المتحدة.