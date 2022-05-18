"زراعة الوادى الجديد": توريد 245 ألف طن قمح إلى الصوامع

فريق المحافظات

أعلن الدكتور مجد المرسى عوض، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، أن مساحة الأراضى المنزرعة بالقمح وجرى الانتهاء من حصادها بلغت 329541 فدانا من إجمالى 342100 فدان على مستوى المحافظة، وأن إجمالى ما تم توريده حتى الآن 245241 طن قمح تضمنت توريد 92182 طنا داخل المحافظة، بينما جرى توريد خارج المحافظة 153059 طنا.

وقال المرسى، إن إجمالى قوة استيعاب صومعة الخارجة تصل لـ45000 طن، مشيرًا إلى أن عدد الخلايا بالموقع بلغت 9 خلايا بواقع استيعاب 5000 طن قمح بالخلية الواحدة، مؤكداً أن عملية فرز القمح تجرى من خلال اللجنة المتخصصة، وذلك طبقا للوائح والتعليمات الوزارية.



وأضاف المرسى، أن نسب النظافة تتراوح ما بين درجة أولى 23.5 بسعر 885 جنيها للأردب، ودرجة ثانية 23 بسعر 875 جنيها للأردب، ودرجة ثالثة 22.5 بسعر 865 جنيها للأردب، لافتًا إلى أن وزن الأردب الصافى 150 كيلو جراما، مشددًا على ضوابط الرفض من حيث الرمل والحجارة والزلط والأشكال الغريبة عن القمح، بالإضافة إلى أهمية نقاء المحصول عند جمعه لتسليمه من البذور والحشائش الغريبة والعفن بدرجاته المختلفة وسوسة القمح.