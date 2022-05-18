اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مايو 2022 09:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وفد المفاوضات الروسى مع أوكرانيا: مهتمون أن تكون كييف دولة محايدة وجارة مسالمة

الأربعاء، 18 مايو 2022 08:57 م
رئيس وفد المفاوضات الروسى مع أوكرانيا: مهتمون أن تكون كييف دولة محايدة وجارة مسالمة أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مساعد الرئيس الروسي ورئيس وفد المفاوضات الروسى مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، أن روسيا مهتمة بأن تكون أوكرانيا دولة محايدة وجارة مسالمة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس وفد المفاوضات الروسى مع أوكرانيا، أن روسيا لا تزال مهتمة بإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، يجعل منها دولة محايدة ومحبة للسلام صديقة لجيرانها، متابعا: استطعنا أن نكون جيرانا، وسيكون من الأفضل لو كنا جيرانا طيبين ومسالمين.

ولفت رئيس وفد المفاوضات الروسى مع أوكرانيا، إلى المفاوضين الأوكرانيين وافقوا مسبقا على معظم مسودة الاتفاقية، لكن، على الأرجح، هم يمثلون ذلك الجزء من النخبة الأوكرانية التي لا تزال مهتمة بالتوصل إلى اتفاق سلام، وربما هناك جزء آخر من النخبة لا يريد السلام ويستمد فوائد مالية وسياسية مباشرة من استمرار الحرب.

وتابع رئيس وفد المفاوضات الروسى مع أوكرانيا: عاجلا أم آجلا، تجد الدول المصالح المشتركة والوئام، وتتوصل إلى السلام والتعاون متبادل المنفعة، ومهمتنا كمفاوضين هي التأكد من حدوث ذلك في أسرع وقت ممكن.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة