رئيس وفد المفاوضات الروسى مع أوكرانيا: مهتمون أن تكون كييف دولة محايدة وجارة مسالمة

كتب أحمد عرفة

أكد مساعد الرئيس الروسي ورئيس وفد المفاوضات الروسى مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، أن روسيا مهتمة بأن تكون أوكرانيا دولة محايدة وجارة مسالمة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس وفد المفاوضات الروسى مع أوكرانيا، أن روسيا لا تزال مهتمة بإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، يجعل منها دولة محايدة ومحبة للسلام صديقة لجيرانها، متابعا: استطعنا أن نكون جيرانا، وسيكون من الأفضل لو كنا جيرانا طيبين ومسالمين.

ولفت رئيس وفد المفاوضات الروسى مع أوكرانيا، إلى المفاوضين الأوكرانيين وافقوا مسبقا على معظم مسودة الاتفاقية، لكن، على الأرجح، هم يمثلون ذلك الجزء من النخبة الأوكرانية التي لا تزال مهتمة بالتوصل إلى اتفاق سلام، وربما هناك جزء آخر من النخبة لا يريد السلام ويستمد فوائد مالية وسياسية مباشرة من استمرار الحرب.

وتابع رئيس وفد المفاوضات الروسى مع أوكرانيا: عاجلا أم آجلا، تجد الدول المصالح المشتركة والوئام، وتتوصل إلى السلام والتعاون متبادل المنفعة، ومهمتنا كمفاوضين هي التأكد من حدوث ذلك في أسرع وقت ممكن.