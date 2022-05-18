اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مايو 2022 01:15 م
أكرم القصاص
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رئيس بيلاروسيا يوقع على تعديل قانون بتنفيذ عقوبة الإعدام على من يرتكب أعمالا إرهابية

الأربعاء، 18 مايو 2022 11:49 ص
رئيس بيلاروسيا يوقع على تعديل قانون بتنفيذ عقوبة الإعدام على من يرتكب أعمالا إرهابية الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
أ.ش.أ

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وقع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، على تعديلات القانون الجنائي، والتي تنص على تنفيذ عقوبة الإعدام على من يرتكب أعمالا إرهابية .

وأفادت البوابة القانونية الوطنية للإنترنت، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) بأن القانون يخص الجرائم المتعلقة بأعمال الإرهاب الدولي، ولا سيما الإرهاب ضد ممثل دولة أجنبية أو منظمة دولية والأعمال الإرهابية التي ترتكبها جماعة منظمة أو باستخدام مواد نووية أو باستخدام مواد مشعة أو مواد كيميائية أو بيولوجية أو سامة أو مرتبطة بقتل شخص وجرائم قتل رجال الدولة والشخصيات العامة.


وأضافت أن هذه التعديلات ستدخل على القانون الجنائي حيز التنفيذ بعد 10 أيام من نشرها رسميا .

 


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