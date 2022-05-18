رئيسة المفوضية الأوروبية تقدم مبادرة بحزمة إضافية من المساعدات لأوكرانيا بـ 9 مليارات يورو

كتب أحمد عرفة

تقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بمبادرة تخصيص حزمة إضافية من المساعدات تبلغ قيمتها تسع مليارات يورو لأوكرانيا في عام 2022 على خلفية نزاعها المتواصل مع روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الوقت حان للتفكير في إعادة إعمار أوكرانيا في فترة ما بعد انتهاء الأعمال القتالية، لافتة إلى أن لدى الاتحاد الأوروبي "مصلحة استراتيجية في قيادة هذه الجهود، متابعة: سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا، خلال هذه الحرب وعندما سوف يشرعون في إعادة الإعمار.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن موضوع إعادة إعمار أوكرانيا يجب أن يشمل الاستثمار والإصلاحات، متعهدة بأن الاتحاد الأوروبى سيساعد أوكرانيا في هذا السبيل في وقته.

ولفتت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبى اقترح إنشاء منصة خاصة بإعادة الإعمار بقيادة أوكرانيا والمفوضية الأوروبية، ستعمل على جمع دول الاتحاد والمانحين الدوليين والمؤسسات المالية وغيرها من الشركاء.