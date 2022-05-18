تموين الشرقية: توريد 419 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة

قالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، لـ"اليوم السابع"، إن شون وصوامع المحافظة استقلبت منذ اليوم الأول للتوريد، 419 ألف طن، موضحة أن السعة التخزينية للمحافظة تبلغ 812 ألف طن صوامع وشون، موزعة بين 30 ألف طن بمركز الحسينية وصان الحجر 60 ألف طن، و90 ألف طن بالصالحية الجديدة، و60 ألف طن بمدينة ههيا، و60 ألف طن بأبو حماد والقرين، و60 ألف طن بالعاشر من رمضان، و30 ألف طن بمدينة الزقازيق و50 ألف طن قطاع خاص بأبو حماد، موضحة أنه يجرى صرف المبالغ المالية للموردين خلال 48 ساعة من تاريخ التوريد.
وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تجهيز 55 موقعا تخزينيا جرى تحديدها لاستلام الأقماح على مستوى المحافظة هذا العام ما بين صوامع وشون وبناكر وهناجر بطاقة استيعابية تصل إلى 812 ألفا و776 طنا جرى تجهيزها واستيفاؤها لكافة الاشتراطات الصحية والتموينية والتخزينية، وخضوعها لعمليات تطهير مكثفة من خلال لجان تم تشكيلها تحديداً لهذا الغرض، والمكونة من متخصصين بمديريتي الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء ومندوب عن الشركة المستلمة.
وأشار إلى حصاد ما يصل إلى 300 ألف فدان من محصول القمح بالمحافظة منذ بداية الحصاد، والذي انطلق من مراكز (منيا القمح وأولاد صقر وفاقوس والحسينية وصان الحجر وأبو كبير)، على أن تستمر المحافظة في جني ذهبها الأصفر من سنابله وتستعد الصوامع لاستقبال المحصول الاستراتيجي الأول لمحافظة الشرقية في عامه الجديد، يذكر أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح فى المحافظة هذا العام وصلت إلى 423 ألفا 222 فدانا بزيادة 14 ألف فدان عن العام الماضي.
تموين الشرقية: توريد 419 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظةالأربعاء، 18 مايو 2022 04:00 ص
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قالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، لـ"اليوم السابع"، إن شون وصوامع المحافظة استقلبت منذ اليوم الأول للتوريد، 419 ألف طن، موضحة أن السعة التخزينية للمحافظة تبلغ 812 ألف طن صوامع وشون، موزعة بين 30 ألف طن بمركز الحسينية وصان الحجر 60 ألف طن، و90 ألف طن بالصالحية الجديدة، و60 ألف طن بمدينة ههيا، و60 ألف طن بأبو حماد والقرين، و60 ألف طن بالعاشر من رمضان، و30 ألف طن بمدينة الزقازيق و50 ألف طن قطاع خاص بأبو حماد، موضحة أنه يجرى صرف المبالغ المالية للموردين خلال 48 ساعة من تاريخ التوريد.
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