بريطانيا تؤكد نيتها لتغيير قوانين "بريكست" وسط تحذيرات بروكسل من "حرب تجارية"

كتبت: نهال أبو السعود

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أن الحكومة تعتزم تقديم تشريع لإجراء تغييرات على بروتوكول أيرلندا الشمالية "في الأسابيع المقبلة" الذي اتفقت عليه المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي فيما يعرف باتفاق بريكست، وفقا لصحيفة تليجراف.

البروتوكول هو جزء من اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تتطلب إجراء فحوصات على بعض السلع التي تدخل أيرلندا الشمالية من بقية المملكة المتحدة، ومن المرجح أن تؤدي تعليقات تروس إلى تفاقم مخاطر الانتقام من بروكسل ويمكن أن تبدأ حربًا تجارية مع أكبر كتلة تجارية في العالم.

وقالت تروس في مجلس العموم البريطاني: "نفضل التوصل إلى نتيجة تفاوضية مع الاتحاد الأوروبي وقد عملنا بلا كلل لتحقيق هذه الغاية وسنواصل القيام بذلك".

واضافت: "الحكومة واضحة في أن المضي قدمًا في مشروع القانون يتوافق مع التزاماتنا بموجب القانون الدولي ويدعم التزاماتنا السابقة في اتفاقية بلفاست للجمعة العظيمة"، مما أثار السخرية من نواب المعارضة.

يأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من عقد رئيس الوزراء بوريس جونسون محادثات طارئة في بلفاست في محاولة لتهدئة التوترات بشأن البروتوكول.

دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في يناير من العام الماضي بسبب الحاجة إلى ترتيبات تجارية خاصة بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، وتم تصميم البروتوكول لتجنب الحاجة إلى حدود صلبة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا ، التي لا تزال جزءًا من الكتلة.

ومع ذلك، أدت شروط الصفقة إلى حدوث تأخيرات وارتفاعات في الأسعار لأن البضائع التي تصل إلى أيرلندا الشمالية تتطلب بعض الشيكات.

قال سايمون هور، المشرع المحافظ ورئيس لجنة شؤون أيرلندا الشمالية ، في البرلمان: "احترام سيادة القانون عميق في عروق حزب المحافظين ، أجد أنه من غير العادي أن يتم تذكير حكومة المحافظين بذلك".

وتأتي تعليقاته وسط مخاوف بشأن شرعية مشروع قانون يمكن أن يصبح غير فعال إذا حكم على الحكومة بأنها تنتهك القانون الدولي.

من جانبه، حث الاتحاد الأوروبي بريطانيا على عدم اتخاذ إجراء أحادي الجانب لإلغاء أجزاء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع أيرلندا الشمالية، محذرًا من أنه ستكون هناك عواقب إذا فعلت ذلك.

على الرغم من إعادة التفاوض والتوقيع على بروتوكول أيرلندا الشمالية - قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون: "ستكون هناك ضرورة للعمل إذا لم يتغير موقف الاتحاد الأوروبي".