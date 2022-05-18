اليوم وغدًا.. فصل الكهرباء عن منطقة النور بالغردقة لإجراء الصيانة الدورية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائى عن لوحة كهرباء منطقة النور بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.



وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر في بيان له، أن سيجرى فصل التيار الكهربائي اليوم وغدا بمنطقة النور بداية من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل صيانة للوحة النور.



كان مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

