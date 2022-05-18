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الكرملين: خروج المسلحين من "آزوفستال" بماريوبول يعني إلقاء الأسلحة والاستسلام

الأربعاء، 18 مايو 2022 11:41 م
الكرملين: خروج المسلحين من "آزوفستال" بماريوبول يعني إلقاء الأسلحة والاستسلام بيسكوف
كتب أحمد عرفة

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قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، إن خروج المسلحين الأوكرانيين من مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول لا يمكن النظر إليه سوى من زاوية واحدة إلقاء الأسلحة والاستسلا"، وفقا لروسيا اليوم.

 وفى وقت سابق أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أنه ليس هناك أي تقدم في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو تؤكد أن كييف لا ترغب تماما في مواصلة هذه العملية التفاوضية.

 

وردا على سؤال للصحفيين حول ما إذا كان يمكن استئناف المفاوضات بعد الاستسلام الكامل لجميع الأفراد العسكريين الأوكرانيين الموجودين في أراضي مصنع "آزوفستال"، قال بيسكوف اليوم الأربعاء "من غير المرجح أن تكون هذه العمليات مترابطة، والمفاوضات لا تمضي قدما".

 

وأضاف بيسكوف: "نحن نعلن عن الافتقار التام إلى الرغبة من جانب المفاوضين الأوكرانيين في مواصلة هذه العملية التفاوضية".


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