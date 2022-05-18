القوات الأوكرانية تقصف الجيش الروسى بمدافع تحمل "مع الحب من أمريكا".. صور

كتبت: نهال أبو السعود

قصفت القوات الأوكرانية أهدافا روسية بمدافع هاوتزر M777 الجديدة التي تبرعت بها الولايات المتحدة تحمل رسالة "مع الحب من أمريكا"، وفقا لصحيفة نيوزويك.

قال الجنرال فاليري فيدوروفيتش زالوجني القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية منذ يوليو 2021 ، في 13 مايو: "خلال محادثة هاتفية هذه الليلة مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الامريكية الجنرال مارك إيه ميلي ، سألني ماذا يعني النصر بالنسبة لنا وقلت له في الواقع ، هذه مسألة مهمة. بالنسبة لي ، النصر هو تدمير العدو الذي على أرضنا وتحرير جميع الأراضي التي استولوا عليها".

وأضاف: "لقد أبلغت الجنرال ميلي بشأن البيئة العملياتية. لا يزال الأمر صعبًا ، لكن مزاجنا قتالي ونركز فقط على النصر كما أكدت على استمرار العدو في استخدام صواريخ كروز الاستراتيجية، حيث يطلق العدو بشكل يومي من 10 إلى 14 صاروخ كروز على منشآت البنية التحتية المدنية"



صورة للمدفع

واكمل زالوجني : "في الآونة الأخيرة ، لجأت روسيا إلى تكتيكات الاستخدام المكثف لصواريخ كروز الأسرع من الصوت المضادة للسفن من نوع Kh-22 على هذه المنشآت. وهكذا ، في اليوم الماضي في مصفاة نفط كريمنشوك ، استخدم العدو 12 صاروخ كروز"، واشار ان احد اسباب تحول العدو الى هذا التكتيك هو رفضه استخدام سلاح الطيران الذي تكبد خسائر فادحة.

كما قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية: "تعد المحادثة الهاتفية مع الجنرال ميلي فرصة أخرى للتعبير عن الامتنان لشعب وحكومة الولايات المتحدة للمساعدة المقدمة ، فضلاً عن فرصة للتأكد من أننا نحتفظ بسجلات صارمة وسيطرة صارمة على استخدام المواد المقدمة. "



مدفع 2

وأضاف الجنرال الأوكراني: "نحن على استعداد لمشاركة جميع المواد مع السفارة الأمريكية بمجرد عودتها إلى أوكرانيا".

في تحديث لاحق في نفس اليوم ، شارك زالوجني صورًا للأسلحة الأمريكية وهي تعمل مع الرسالة: "تحيات خاصة وشكر من مدفعيتنا للشعب الأمريكي على مدفع هاوتزر M777 .. يعرف رفاقي سعر المدفعية. في البداية ، أرادوا إيصال أن هذا سلاح عالي الدقة وفعال للغاية"، وأضاف: "معًا للنصر!"