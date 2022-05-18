كتب محمد جمال

أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، وقوف العراق الدائم إلى جانب لبنان فى أزمته؛ من أجل تعزيز أمن المنطقة، وتحقيق إرادة شعوبها المحبة للسلام.

وهنأ الكاظمي - وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم /الأربعاء/ - رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتى، هاتفيًا، بمناسبة نجاح إجراء الانتخابات التشريعية اللبنانية.. معربا عن مساندة العراق للبنان الشقيق حكومة وشعبا وهو يحقق هذه الخطوة الديمقراطية المعبرة عن إرادة الشعب اللبناني، وتطلعاته لترسيخ الاستقرار، وبناء الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الكاظمي -وفقا للبيان- عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش اللبناني ضبط سيارة بدون لوحات معدنية بداخلها كميات كبيرة من الأسلحة بالقرب من منزل أحد أعضاء مجلس النواب بمنطقة المعرض بطرابلس شمالى لبنان.

وأكد الجيش اللبناني - في بيان - أن قوة من الجيش في محلة المعرض بطرابلس سمعت صوت طلقات نارية في الهواء بالقرب من منزل أحد نواب المنطقة المذكورة، تم على إثرها ضبط سيارة بدون لوحات معدنية، فيما فر من بداخلها إلى جهة مجهولة.

وعثر الجيش بداخل السيارة على 4 بندقيات كلاشنكوف وجهاز توجيه بالليزر وقنبلة يدوية ومبلغ من المال وذخائر مختلفة.

سلمت المضبوطات وتجرى المتابعة لضبط صاحب السيارة.