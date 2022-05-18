الصين تحث اليابان على إلغاء قرارها بإلقاء المياه النووية الملوثة بالبحر

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حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليابان على إلغاء قرارها الخاطئ إزاء تصريف المياه النووية الملوثة في البحر ووقف جميع الأعمال التحضيرية.



وجاءت تصريحات وانغ، في مؤتمر صحفي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، ردًا على الخطوة التي اتخذتها مؤخرًا شركة طوكيو للطاقة الكهربائية اليابانية لبدء أعمال الحفر تحت البحر على بُعد كيلومتر واحد من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، حيث تستعد أعمال الحفر لإنشاء منفذ نفق تحت البحر لتفريغ المياه الملوثة.



وقال وانغ إن الدول المطلة على المحيط الهادئ، بما في ذلك الصين، تشعر بقلق بالغ إزاء قرار اليابان، وتعارض بشدة مثل هذه الممارسات، مشيرًا إلى أن مثل هذه المحاولة لإحداث أمر واقع هي محاولة غير مسؤولة، وعلى الحكومة اليابانية وقفها على الفور.



وأشار وانغ إلى أنه حتى الآن لم تتمكن الحكومة اليابانية من تقديم تفسير شامل ومقنع لبعض القضايا، بدءًا من شرعية خيار تصريف المياه في المحيط إلى موثوقية البيانات ذات الصلة وفعالية نظام المعالجة وعدم اليقين من التأثير البيئي.