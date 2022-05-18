كتب أحمد عرفة

قال تقرير لمنظمة الصحة العالمية، إن العالم ليس في وضع أفضل كما كان عليه الوضع قبل كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن العالم ما زال يواجه كورونا بنفس الأدوات والنظام الصحي السابق.

وتابعت منظمة الصحة العالمية: عدم إصلاح الأنظمة الصحية سيجعل العالم عرضة لخطر الأوبئة.

وفى وقت سابق، كشف تقرير جديد نشرته منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، أن ما يقرب من 2.5 مليار طفل وبالغ من ذوي الإعاقة وكبار السن الذين يحتاجون إلى التكنولوجيا المساعدة حرموا من الوصول إليها، وتدعو منظمة الصحة العالمية واليونيسف الحكومات والصناعة والجهات المانحة والمجتمع المدني إلى تمويل الوصول إلى المنتجات المساعدة وتحديد أولوياتها.