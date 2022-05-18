الصحة العالمية: 2.5 مليار بالعالم من ذوي الإعاقة يحتاجون للتكنولوجيا المساعدة

كتبت أمل علام

كشف تقرير جديد نشرته منظمة الصحة العالمية و اليونيسيف ، أن ما يقرب من 2.5 مليار طفل وبالغ من ذوي الإعاقة وكبار السن الذين يحتاجون إلى التكنولوجيا المساعدة حرموا من الوصول إليها، وتدعو منظمة الصحة العالمية واليونيسف الحكومات والصناعة والجهات المانحة والمجتمع المدني إلى تمويل الوصول إلى المنتجات المساعدة وتحديد أولوياتها.

وقالت المنظمة فى بيان جديد لها، إن أكثر من 2.5 مليار شخص يحتاجون إلى منتج أو أكثر من المنتجات المساعدة، مثل الكراسي المتحركة أو المعينات السمعية أو التطبيقات التي تدعم التواصل والإدراك، ومع ذلك، يُحرم ما يقرب من مليار منهم من الوصول، لاسيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث يمكن أن يكون الوصول منخفضًا إلى 3 % من الحاجة إلى هذه المنتجات التي تغير الحياة.

يقدم التقرير العالمي عن التكنولوجيا المساعدة لأول مرة أدلة على الحاجة العالمية للمنتجات المساعدة والوصول إليها ويقدم سلسلة من التوصيات لتوسيع التوافر والوصول، وزيادة الوعي بالحاجة، وتنفيذ سياسات الإدماج لتحسين حياة الملايين، من الناس من العامة.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، "إن التكنولوجيا المساعدة هي مغير للحياة، فهي تفتح الباب أمام تعليم الأطفال ذوي الإعاقات، والتوظيف والتفاعل الاجتماعي للبالغين الذين يعانون من إعاقات، وحياة مستقلة كريمة لكبار السن"، موضحا، "إن حرمان الناس من الوصول إلى هذه الأدوات التي تغير حياتهم ليس فقط انتهاكًا لحقوق الإنسان، بل هو قصر نظر اقتصاديًا. وأضاف، ندعو جميع البلدان إلى تمويل وإعطاء الأولوية للوصول إلى التكنولوجيا المساعدة ومنح الجميع فرصة للارتقاء إلى مستوى إمكاناتهم "، حيث إن ما يقرب من 240 مليون طفل بالعالم يعانون من إعاقات.

قالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف، إن حرمان الأطفال من الحق في المنتجات التي يحتاجون إليها للازدهار لا يضر فقط بالأطفال، بل يحرم الأسر ومجتمعاتهم من كل ما يمكنهم المساهمة به إذا تم تلبية احتياجاتهم، "بدون الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة، سيستمر الأطفال ذوو الإعاقة في فقدان تعليمهم، وسيظلون أكثر عرضة لخطر عمالة الأطفال وسيستمرون في التعرض للوصم والتمييز، مما يقوض ثقتهم ورفاههم."

يشير التقرير إلى أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى منتج مساعد أو أكثر من المرجح أن يرتفع إلى 3.5 مليار بحلول عام 2050، بسبب شيخوخة السكان وانتشار الأمراض غير السارية في جميع أنحاء العالم، كما يسلط التقرير الضوء على الفجوة الواسعة في الوصول بين البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المرتفعة الدخل. يكشف تحليل 35 دولة أن الوصول يتفاوت من 3% في الدول الفقيرة إلى 90% في الدول الغنية.

ويشير التقرير إلى أن القدرة على تحمل التكاليف هي عائق رئيسي أمام الوصول إليه، أبلغ حوالي ثلثي الأشخاص الذين لديهم منتجات مساعدة عن مدفوعات من الجيب لهم، أفاد آخرون بالاعتماد على العائلة والأصدقاء لدعم احتياجاتهم مالياً.

وجدت دراسة استقصائية شملت 70 دولة وردت في التقرير وجود فجوات كبيرة في تقديم الخدمات والقوى العاملة المدربة على التكنولوجيا المساعدة، لاسيما في مجالات الإدراك والتواصل والرعاية الذاتية، تشير الدراسات الاستقصائية السابقة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية إلى أن الافتقار إلى الوعي والأسعار الباهظة، ونقص الخدمات، وعدم كفاية جودة المنتج، والمدى والكمية، وتحديات سلسلة التوريد والمشتريات تشكل عوائق رئيسية.

وقالت المنظمة، تعتبر المنتجات المساعدة بشكل عام وسيلة للمشاركة في الحياة المجتمعية وفي المجتمع الأوسع على قدم المساواة مع الآخرين؛ بدونهم، يعاني الناس من الإقصاء، ويتعرضون لخطر العزلة، ويعيشون في فقر، وقد يواجهون الجوع، ويضطرون إلى الاعتماد أكثر على دعم الأسرة والمجتمع والحكومة.

يتجاوز الأثر الإيجابي للمنتجات المساعدة تحسين الصحة والرفاهية والمشاركة وإدماج المستخدمين الفرديين، وتستفيد الأسر والمجتمعات أيضًا، على سبيل المثال، يؤدي توسيع الوصول إلى المنتجات المساعدة المضمونة الجودة والآمنة والميسورة التكلفة إلى انخفاض تكاليف الرعاية الصحية والرفاهية، مثل حالات الدخول المتكررة إلى المستشفيات أو مزايا الدولة، ويعزز قوة عاملة أكثر إنتاجية، مما يحفز النمو الاقتصادي بشكل غير مباشر.

وأضافت المنظمة، غالبًا ما يكون الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة للأطفال ذوي الإعاقة هو الخطوة الأولى لتنمية الطفولة، والوصول إلى التعليم، والمشاركة في الرياضة والحياة المدنية، والاستعداد للتوظيف مثل أقرانهم، يواجه الأطفال ذوو الإعاقة تحديات إضافية بسبب نموهم، الأمر الذي يتطلب تعديلات أو استبدالًا متكررًا لمنتجاتهم المساعدة.

يقدم التقرير توصيات لاتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين الوصول، بما في ذلك:

1.تحسين الوصول إلى التعليم والصحة وأنظمة الرعاية الاجتماعية

2.ضمان توافر المنتجات المساعدة وسلامتها وفعاليتها والقدرة على تحمل تكلفتها

3. توسيع وتنويع وتحسين قدرة القوى العاملة

4. إشراك مستخدمي التكنولوجيا المساعدة وأسرهم بنشاط

5. زيادة الوعي العام ومكافحة وصمة العار

والاستثمار في البيانات والسياسات القائمة على الأدلة.

6. تضمين التكنولوجيا المساعدة في الاستجابات الإنسانية.

7. تقديم المساعدة الفنية والاقتصادية من خلال التعاون الدولي لدعم الجهود الوطنية.