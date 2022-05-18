وناقش الاجتماع -وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، فرص الشراكة والدعم لأهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبد العزيز العتيق.