الرياض (أ ش أ)

شارك وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، فى اجتماع المندوبين الدائمين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، مع المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة للتعاون الإنمائى (DCO) ليلى بيكر.

وناقش الاجتماع -وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، فرص الشراكة والدعم لأهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبد العزيز العتيق.

من جانب أخر يتوجه وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى العاصمة الأمريكية (واشنطن) لبحث العديد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال يومي 23 و24 مايو 2022، بدعوة من وزارة الخارجية الأمريكية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، أن المباحثات تتضمن القضايا السياسية التي سيبحثها الوفد مع الجانب الأمريكي، منها الأوضاع في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، والقضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب والتطرف والإسلاموفوبيا، وأوضاع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى القضايا الاجتماعية وعلى رأسها تمكين المرأة، والمواضيع الثقافية وحقوق الإنسان والتعاون بين الجانبين في مجال مكافحة جائحة كورونا والأمن الغذائي وقضايا المناخ.