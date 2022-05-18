التقرير الطبى لضحية اعتداء زوجها عليها بالشرابية: جرح قطعى وكسر بالذراع

كتب عبد الله محمود

كشف التقرير الطبي على السيدة ضحية تعدى زوجها عليها بالضرب بعصا خشبية "شومة" أمام المارة فى الشارع بمنطقة الشرابية، عن تعرضها لعدة إصابات بالغة، حيث تبين إصابتها بجرح قطعي في الرأس، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، واشتباه في كسر بأحد ذراعيها نتيجة ضرب الزوج لها.

وكلفت النيابة، المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء المجني عليها لسماع اقوالها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، رصدت تداول مقطع فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على زوجته مستخدما شومة، وحاولت السيدة الهرب منه إلا أنها فشلت وتمكنت الأجهزة من ضبطه، وتبين أن المتهم مدمن مخدرات.

وبسؤال المجني عليها أقرت بأن زوجها من مدمني المخدرات وأنها أودعته مصحة لعلاج الإدمان أكثر من مرة، ولكنه كان يخرج منها ويعود للإدمان مرة أخرى، أو كان يهرب منها.

وأضافت المجني عليها بأن زوجها دائم الاعتداء عليها بالضرب، وأنها حررت ضده العديد من المحاضر ولكنها كانت تتنازل عنها خشية دخوله السجن.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.