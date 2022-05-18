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البيت الأبيض: تناول عقار فايزر المضاد لكورونا يجنب دخول المستشفى أو الوفاة بالمرض

الأربعاء، 18 مايو 2022 09:31 م
البيت الأبيض: تناول عقار فايزر المضاد لكورونا يجنب دخول المستشفى أو الوفاة بالمرض فايزر
كتب أحمد عرفة

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أكد البيت الأبيض، أن تناول عقار فايزر المضاد لكورونا يجنب دخول المستشفى أو الوفاة بالمرض، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت شركة فايزر، إن تجربة كبيرة خلصت إلى أن أقراصها باكسلوفيد المضادة لكوفيد - 19 لم تثبت فعالية في وقاية الأشخاص الذين يعيشون مع شخص مصاب بالفيروس من الإصابة بالمرض، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

 

وضمت التجربة ثلاثة آلاف من البالغين الذين كانوا مخالطين لشخص مصاب بأعراض كوفيد - 19 في نفس المنزل وأثبتت الاختبارات إصابته به. وتم إعطاء هؤلاء الأشخاص إما باكسلوفيد لمدة خمسة أو عشرة أيام أو دواء وهميا.


فايزر

كورونا

أمريكا

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