ونقلت وكالة أنباء البحرين عن كلمة الطريفي، أمام اللقاء التضامني مع الشعب الفلسطيني الذي نظمته سفارة دولة فلسطين في المنامة، وبحضور عدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة، إلى دعم مملكة البحرين لمساعي دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها.

كما أكد الطريفي تمسك مملكة البحرين بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني، باعتباره خيارًا استراتيجيًا لتحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية، وفتح آفاق جادة لعملية السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.