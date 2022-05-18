كانبيرا (أ ش أ)

فرضت السلطات الاسترالية عقوبات جديدة على عدد من الصحفيين والمسئولين الروس.

وأفا وزارة الشئون الخارجية والتجارة الاسترالية في بيان اليوم بأن قائمة العقوبات الجديدة تضمنت دميترى كيسيليف مدير عام وكالة "روسيا سيجودنيا" للمعلومات الدولية، وأليكسى نيكولوف مدير عام قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، وألكسندر تشابريان القائم بأعمال وزير شؤون الطوارئ الروسى، وذلك بالإضافة إلى مراسل حربي لشركة الإذاعة والتليفزيون الروسية ومقدم برامج في القناة الأولى. وأشارت الوثيقة الاسترالية إلى أن القائمة تضمنت أيضاً شركة خاصة بالمعدات العسكرية، بالإضافة إلى شركتين تعملان في بيلاروس.

وكان سفير أستراليا لدى أوكرانيا فاسيل ميروسنيشنكو، أعلن، تخصيص مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا بقيمة 173 مليون دولار حتى الآن.

وقال ميروسنيشنكو - في تصريح لوكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية - "إن أستراليا منحت أوكرانيا حتى الآن مساعدات عسكرية وإنسانية بقيمة 173 مليون دولار أمريكي، إذ قدمت أكثر من 40 مليون طن من المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى 70 ألف طن من الفحم".



وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأسترالية وافقت الأسبوع الماضي على حزمة إضافية من المساعدة العسكرية لأوكرانيا، والتي تشمل 6 مدافع هاوتزر قطرها 155 ملم، وذخيرة لأنظمة المدفعية هذه، لافتا إلى أن الدبلوماسيين الأوكرانيين يعملون على توسيع نطاق هذا الدعم.



كما فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات مالية وحظرا للسفر على 110 أفراد آخرين؛ ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إذ شملت انفصاليين أوكرانيين بارزين وأعضاء في البرلمان الروسي.