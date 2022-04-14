اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 أبريل 2022 09:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أستراليا تفرض عقوبات على 11 شركة روسية بينها "غازبروم" و"ترانس نفط"

الخميس، 14 أبريل 2022 09:00 ص
أستراليا تفرض عقوبات على 11 شركة روسية بينها "غازبروم" و"ترانس نفط" وزيرة خارجية أستراليا ماريز باين
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فرضت أستراليا حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا شملت 14 شركة روسية من بينها شركتا "غاز بروم" و"ترانس نفط".

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في بيان الخارجية، فرضت أستراليا عقوبات جديدة على 14 شركة روسية، بما في ذلك "غازبروم" و"ترانس نفط" و "روس تيليكوم" و"روس هيدرو".

كما شملت القائمة أدخال إجراءات وعقوبات ضد شركة "كاماز"، و"ميناء نوفوروسيسك" التجاري البحري، وشركة "روس إليكترونيك" القابضة، وشركة United Shipbuilding Corporation، و Sevmash، و"ألروسا"، و Sovcomflot ، وشركة السكك الحديدية الروسية.

 


استراليا

عقوبات

غازبروم

ترانس نفط

خارجية أستراليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة