بروكسل (أ ش أ)

رحب أمين عام حلف شمال الأطلسى "ناتو" ينس ستولتنبرج، بطلب فنلندا والسويد الانضمام إلى الحلف، وذلك بعد تلقى خطابات التقديم من سفيرى الدولتين.

وقال ستولتنبرج - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، "الطلبات التي قدمت اليوم هي خطوة تاريخية، وسينظر الحلفاء الآن في الخطوات التالية التي يجب اتخاذها". وأضاف "يجب أخذ المصالح الأمنية لجميع الحلفاء في الاعتبار، ونحن مصممون على العمل على جميع القضايا والتوصل إلى نتائج سريعة". جدير بالذكر أن روسيا أعلنت أنها ستضطر إلى اتخاذ خطوات انتقامية ذات طبيعة "عسكرية تقنية" في حال انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، وستعتمد تدابير محددة في حال نشر أنظمة الأسلحة الهجومية لهذه الكتلة العسكرية على أراضيهما.

وفى وقت سابق، تقدمت كل من فنلندا والسويد بطلبات رسمية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" اليوم، الأربعاء.

وحسب موقع روسيا اليوم، تلقى الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، طلبات من سفيري فنلندا والسويد لعضوية بلديهما في الحلف ببروكسل.

وقد اعتمد قرار الانضمام يوم أمس، الثلاثاء 17 مايو، من البرلمان الفنلندي بأغلبية 188 صوتا مقابل 8 أصوات ضد الانضمام، وقد تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة والرئيس، سولي نينيستو.

كذلك وقعت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، على الطلب السويدي يوم أمس، بينما سينظر مجلس "الناتو" أولا في طلبات العضوية، بعدها يجب التصديق على اتفاقية العضوية على المستوى الوطني في جميع دول الحلف الثلاثين.

وكانت رئيس الوزراء السويدية، ماغدالينا أندرسون، قد صرحت في وقت سابق أن السويد وفنلندا قررتا "السير يدا بيد خلال كامل عملية الانضمام إلى الحلف.