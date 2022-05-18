أخبار البورصة اليوم الأربعاء 18-5-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 18-5-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع معظم المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.824 مليار جنيه.

إيقاف تداول سهمين أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 1.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع معظم المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.824 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع معظم المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.824 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 329.6 مليون ورقة مالية بقيمة 643.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.9 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.52%، والعرب على 7.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.01% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.7 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، 75.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 11.7 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 85.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 10467 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1840 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12951 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4226 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1844 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2783 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3684 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1173 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 45 شركة، ولم تتغير مستويات 86 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات 2.14 مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 75.7 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بالبنك التجاري الدولي (مصر) 486 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن شرق الدلتا، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 70 ألف سهم، سهمين، 72 ألف سهم، 233.7 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العبوات الطبية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 500 ألف سهم، 99 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، شراء المساهم جمال محمود عبد اللطيف محجوب عدد 1.8 مليون سهم بسعر 1.974 جنيه بقيمة إجمالية 3.6 مليون جنيه، لترتفع نسبة ملكية المساهم من 0.5882% إلى 1.7512%.

كما أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، شراء المساهم السيد صابر السيد حميد عدد 7740 سهم بسعر 16.045 جنيه بقيمة إجمالية 124.2 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.982% إلى 5.014%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، واشترت الأولى 155 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.01%، والثانية 800 ألف سهم، والثالثة 100 ألف سهم.



نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إيرادات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة نمو 32.3%، وسجلت الشركة صافي الربح 463.7 مليون جنيه في الربع الأول من 2022 بزيادة قدرها 5.7%، وبعد استبعاد الأرباح غير المتكررة (والذي يشمل خسائر أو أرباح العملات الأجنبية إلى جانب أي معاملات غير تشغيلية) قد ارتفع بنسبة 60,6% تقريبًا.

كما حققت شركة عبر المحيطات للسياحة، إيرادات بلغت 2.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 1.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021، بنسبة نمو 56.96%، وبلغ صافي ربح الفترة 316.9 ألف جنيه، مقارنة مع خسائر 1802 جنيه، بنسبة انخفاض 17687%.



السويدي إليكتريك أطلقت شركة السويدي إليكتريك، أول مصنع من نوعه في أفريقيا لإنتاج "البصواي" للتوزيع الكهربائي بنظام عزل البارات بمادة الايبوكسي، وأقيم المصنع على مساحة 36.3 ألف متر مربع مع مساحة مغطاة بنسبة 50% بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة استثمارية في حدود 10 ملايين دولار، ومن المقرر أن يكون أحد أكبر المصانع في منطقة الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية لأنظمة "باص واي" مضغوط بقياس من "630A" إلى "6300A" نحاس".

مصر للفنادق

أعلنت شركة مصر للفنادق، عن سداد القسط المعجل الخامس والعشرون للبنك الأهلى المصرى بمبلغ 5 مليون جنيه، ضمن الأقساط المستحقة على الشركة، ليرتفع إجمالى ما تم سداد من أقساط معجلة منذ قرار مجلس الإدارة فى 24 يناير 2017 وحتى الآن مبلغ وقدره 376.3 مليون جنيه.