أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 17-5-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 17-5-2022، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، القلعة للاستشارات المالية، ابن سينا فارما، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مبيعات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 509 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 689.566 مليار جنيه.



البورصة تربح 509 ملايين جنيه تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، القلعة للاستشارات المالية، ابن سينا فارما، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مبيعات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 509 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 689.566 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 277.1 مليون ورقة مالية بقيمة 613.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.2 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.24% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.94%، والعرب على 8.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.83% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.7 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 26.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 16.4 ألف جنيه، 15.9 مليون جنيه، 19.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستوى 10438 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1840 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 12957 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 4213 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1830 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2768 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 3647 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1170 نقطة.

وصعدت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 84 شركة.



لجنة القيد أعلنت إدارة البورصة، تقدم شركة مصر بنى سويف للأسمنت، بعد نهاية جلسة أمس الإثنين، بمستندات قيد تعديل (إطالة) مدة الشركة، وأن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها ودراستها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد، وتقدم شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، بمستندات قيد تعديل مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني.

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، الموافقة على استمرار التعامل على أسهم شركة رواد مصر للاستثمار السياحي - (أوراق مالية غير مقيدة) بالنظام القبول الآلي للأوامر حتى 25 ديسمبر عام 2024، وهو تاريخ نهاية مدة الثلاث سنوات على أن يتم نقل تداول أسهم الشركة بآلية ‏نقل الملكية – (أوراق مالية غير مقيدة) - طبقًا لأحكام المادة (4) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 ‏لسنة 2018.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات 929.1 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركتي النعيم القابضة للاستثمارات، المشروعات الصناعية والهندسية 1.5 مليون سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 34.7 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، العامة للصوامع والتخزين، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، جدوى للتنمية الصناعية، 60 ألف سهم، 4 أسهم، 12 ألف سهم، 15994 سهم، 50 ألف سهم، 580 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العبوات الطبية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 250 ألف سهم، 102 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، واشترت الأولى 50 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2%، والثانية 1.1 مليون سهم.



هيرميس قالت شركة هيرميس المالية القابضة، إن شركة فاليو للتمويل الاستهلاكي، المملوكة لها بالكامل، وقعت اتفاقًا مع شركة أمازون لتقديم التمويل الاستهلاكي من شركة فاليو كوسيلة دفع على موقع أمازون، ووفقًا لبنود الاتفاق التجاري، سوف تقوم فاليو بإتاحة بعض أدوات التمويل الاستهلاكي الخاصة بها للمستهلكين المؤهلين على موقع أمازون بحيث يكون لهم خيار تقسيم إجمالي قيمة مشترياتهم على عدة دفعات باستخدام شركة فاليو.



نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، صافي مبيعات مجمعة بلغت 183.9 مليون دولار خلال عام 2021، مقارنة بـ224.9 مليون دولار خلال عام 2019، وسجلت صافي خسائر مجمعة بعد الضريبة بلغت 5.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 متضمنًا خسائر بقيمة 4.4 مليون دولار والتي تمثل أثر الفروق الناشئة عن تطبيق المعايير المحاسبية 47 و49 على القوائم المالية المجمعة، بالمقارنة بصافي أرباح مجمعة بعد الضريبة بلغت 15.2 مليون دولار.

كما حققت شركة مستشفى النزهة الدولي، إيرادات بلغت 74.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 60.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021، بنسبة نمو 23.8%، وبلغ صافي ربح الفترة 18.04 مليون جنيه، مقارنة مع 16.6 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 8.9%.