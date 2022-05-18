أخبار × 24 ساعة.. "التموين": توريد 2 مليون طن قمح محلى حتى الآن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
خطوات تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين.. فيديو
كيف يمكن اكتشاف إصابة الطفل بالتوحد؟ الصحة تجيب
التموين تبدأ إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول على البطاقات بموقع دعم مصر
القومية للأنفاق تنفذ أول تجربة لتسيير قطار بدون ركاب من محطة ناصر لـ الكيت كات
التنمية المحلية تنشر صور مشروعات "حياة كريمة" في 5 محافظات
اتحاد المهن الطبية: الحوار الوطنى تدشين لمرحلة جديدة من أجل مصلحة البلاد
رئيس البحوث الفلكية يكشف حقيقة الصور المتداولة عن انشقاق القمر
الرعاية الصحية تدعو للحد من مقاومة المضادات الحيوية عن طريق زيادة الوعى
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