اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مايو 2022 04:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. "التموين": توريد 2 مليون طن قمح محلى حتى الآن

الأربعاء، 18 مايو 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "التموين": توريد 2 مليون طن قمح محلى حتى الآن القمح
إعداد محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التعليم تعدل مقابل الحصة الإضافية للمعلمين المعينين لـ20 جنيها بدلا من 3.5
وزيرة التضامن لـ"النواب": ضم 400ألف أسرة لتكافل وكرامة بواقع 700 ألف مواطن
التموين: توريد 2 مليون طن قمح محلى حتى الآن
الأوقاف: فتح باب التقدم للحصول على ترخيص واعظة متطوعة

خطوات تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين.. فيديو

كيف يمكن اكتشاف إصابة الطفل بالتوحد؟ الصحة تجيب

التموين تبدأ إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول على البطاقات بموقع دعم مصر

القومية للأنفاق تنفذ أول تجربة لتسيير قطار بدون ركاب من محطة ناصر لـ الكيت كات

التنمية المحلية تنشر صور مشروعات "حياة كريمة" في 5 محافظات

اتحاد المهن الطبية: الحوار الوطنى تدشين لمرحلة جديدة من أجل مصلحة البلاد

 

 


القمح

التموين

الصحة

التعليم

التعليم العالى

اخبار 24 ساعة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة