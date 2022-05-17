الأوقاف: فتح باب التقدم للحصول على ترخيص واعظة متطوعة

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كما أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف يوم الجمعة القادمة: (19شوال 1443هـ)، الموافق(20/5/2022م)، إلى مدينة الأمل الجديدة،(عزبة الهجانة سابقًا )، بمحافظة القاهرة،وتضم (عشرة) علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "الزارع المجد" ، وذلك على النحو التالي:

1. الدكتور سعيد حامد مبروك - مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة - ضياء الحق-شارع ضياء الحق

2. الشيخ عثمان أحمد عبدالحميد - مجمع البحوث الإسلامية لواء الإسلام-شارع رابعة العدوية

3. الشيخ/ ربيع عبد الرازق أحمد أحمد غازي- مفتش إدارة مدينة نصر -الفاروق عمر-شارع الفاروق عمر

4. الشيخ/ أبو المعارف أحمد محمود- مجمع البحوث الإسلامية نور الإسلام-شارع لواء الإسلام

5. الشيخ/ أيمن أبو النصر أبو النصر- إمام وخطيب الصلاح-امتداد الورشة

6. الشيخ/ عبدالله صبحي عبد الرؤوف -مجمع البحوث الإسلامية الحرمين-شارع الورشة

7. الشيخ/ بسيوني عبدالعزيز عبدالحميد- إمام وخطيب بنت العقود-شارع الورشة

8. الشيخ/ أحمد سعيد أبو المعاطي- مجمع البحوث الإسلامية الدربي- أمام الموقف

9. الشيخ/ أنور يحي متولي الكومي- إمام وخطيب البشير النذير- بجوار شركة الكهرباء

10. الشيخ/ مصطفي خالد محمد خالد - مجمع البحوث الإسلامية لواء الإسلام- شارع لواء الإسلام