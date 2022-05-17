وزيرة الهجرة توجه رسالة لأسرة طالب مصرى يدرس بجنوب إفريقيا تعرض للاختطاف

كتب محمود راغب

وجهت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، رسالة الى عائله الطالب "مؤمن هيثم كامل"، وهو من الطلاب الدارسين في جنوب افريقيا وانقطعت اخباره، على حد قول الأسرة، وعلم الأسرة بتعرضه الاختطاف هو وزميل له.

وقالت وزيرة الهجرة : إحنا فى ظل الجمهورية الجديدة شفنا أهمية المواطن المصرى فى الخارج، لدى الدولة، وخاصة الطلبه سواء فى أزمه العالقين فى فتره كورونا، أو فى أزمه أوكرانيا.

وأضافت: سفارتنا فى بريتوريا مع اكاديميه "اتيس" للطيران والجهات المعنيه فى جنوب افريقيا شغالين مش ساكتين ولكن حفاظا على سلامه "مؤمن" أرجو عدم اثاره الموضوع إعلاميا، مع تقديرنا الكامل لشعور الأسره.

واستطردت : المطلوب الدعاء الى الله سبحانه وتعالى، لانجاح عوده "مؤمن" وزميله "فادى سعيد" ان شاء الله سالمين، وضروره التأكيد على أولادنا الدارسين فى جنوب افريقيا الالتزام بتعليمات الأمن.