قبل إجازة الصيف.. تناول 5 أطعمة بكثرة لحمايتك من أشعة الشمس

كتبت - ميرفت رشاد

الصيف هو الوقت المثالي للتخطيط لقضاء الإجازات والرحلات الشاطئية، ومن الأهمية أن تعتني ببشرتك في مثل هذه الأوقات، باستخدام واقي الشمس للحماية من أشعة الشمس الضارة، كما أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في زيادة الحماية من أشعة الشمس داخليا، وفى السطور القادمة سنوضح قائمة الأطعمة التي يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي أثناء التخطيط لنزهة صيفية، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

قالت أخصائية التغذية الهندية، بوجا مخيجا، إن استخدام كريم الحماية من أشعة الشمس أمر بالغ الأهمية، موضحة أن هناك أطعمة توفر لك الحماية من الداخل، وتمنحك حماية طبيعية حتى لا تصابين بالسمرة في المقام الأول.



قائمة الأطعمة لحماية بشرتك داخليًا من الشمس

1 – الرمان

الرمان له خصائص خارقة للعناية بالبشرة، هذه الفاكهة الغنية بفيتامين سي تمنح بشرتك إشراقة صحية ولها خصائص مقاومة للشيخوخة،فالرمان مصدر جيد لحمض الإيلاجيك ، الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويحميك من أشعة UVA و UVB.

2- العنب

يعتبر العنب، خاصة في الصيف، طريقة رائعة للتغلب على الحرارة، لقد ثبت في الأبحاث أنها تحميك من حروق الشمس وتحافظ على بشرتك تبدو شابة، تُستخدم مستخلصات العنب عمليًا في كل منتج واق من الشمس، يمكن أن يوفر لك تناول العنب الحماية الداخلية.

3- البطاطا الحلوة

أنها تحتوي على معظم الكاروتينات بين جميع الخضروات، فأن تناول البطاطا الحلوة بشكل يومي يمنحك توهجًا مشمسًا، تحتوي البطاطا الحلوة أيضًا على نسبة عالية من فيتامين C و E ، وكلاهما مفيد لصحة الجلد.

4- الجزر

جزرة واحدة متوسطة الحجم تحتوي على حوالي 200 % من فيتامين أ الخاص بك ، مما يوفر لك أقصى قدر من الحماية من أشعة الشمس الحارقة.

5- ثمار الحمضيات

جميع ثمار الحمضيات بشكل عام مفيدة لبشرتك، هذا بسبب محتواها العالي من فيتامين سي، يساعد هذا المضاد للأكسدة على منع الشيخوخة والتصبغ والبقع الداكنة ومشاكل الجلد الأخرى.