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روسيا: المسلحون الأوكرانيون حولوا مستشفيات وكنائس إلى نقاط إطلاق نار

الثلاثاء، 17 مايو 2022 10:29 م
روسيا: المسلحون الأوكرانيون حولوا مستشفيات وكنائس إلى نقاط إطلاق نار الحرب فى أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن المسلحين الأوكرانيين حولوا مبانى رياض الأطفال ومستشفيات وكنائس إلى نقاط إطلاق نار، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي إن ما أسماهم النازيين الجدد من كتيبة "آزوف" في ميرنوجراد حولوا رياض أطفال ومدرسة داخلية إلى نقاط محصنة وثكنات ونشروا مدرعات ومدفعيات بالقرب من المناطق السكنية، متابعا: "في بوروفايا قام الأفراد العسكريون بتحويل مبنى مدرسة ورياض أطفال إلى ثكنة عسكرية، ونصبوا أيضا معدات عسكرية ثقيلة ومدفعية وراجمة على أراضي المؤسسات التعليمية".

ولفت رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي إلى أن المسلحين يحتجزون بشكل قسرى المدنيين والأطفال في أقبية المباني، كما حول مقاتلو كتيبة "عيدار" كنيسة في بافلوجراد في منطقة دنيبروبيتروفسك إلى مواقع لإطلاق النار ونشروا أسلحة في حرم الكنيسة، والمسلحون في زابوروجيه حولوا طوابق سفلية من مستشفيات إلى مستودعات للذخيرة، وأنهم يحتجزون موظفي ومرضى المستشفيات ويتخذونهم دروعا بشرية.


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