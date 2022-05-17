اليوم السابع
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برلمانى أوكرانى يناشد روسيا التحقيق فى عمليات إعدام ناشطين مناهضين للفاشية

الثلاثاء، 17 مايو 2022 10:09 م
برلمانى أوكرانى يناشد روسيا التحقيق فى عمليات إعدام ناشطين مناهضين للفاشية الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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قال نائب البرلمان الأوكراني، إيليا كيفا، إنه سيتقدم بطلب إلى لجنة التحقيق الروسية لتحري قضية مقتل ثلاثة نشطاء من الحركة المناهضة للفاشية في أوكرانيا "وطنيون من أجل الحياة".

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قال كيفا الذي منعته سلطات كييف من ممارسته نشاطه البرلماني، إن جهاز مكافحة التجسس التابع لجهاز الأمن الأوكراني، عذب وأعدم ثلاثة أعضاء من حركة "وطنيون من أجل الحياة" المناهضة للفاشية. وأشار إلى أن المشاركين في الحركة كانوا في كييف وفي نهاية فبراير فقد الاتصال بهم، بعد احتجازهم من قبل إدارة أمن الدولة.

وكتب كيفا على تطبيق "تيلغرام": "فيما يتعلق بحقيقة تعذيب وإعدام رفاقي من الحركة المناهضة للفاشية "وطنيون من أجل الحياة"، سأناشد لجنة التحقيق الروسية والسلطات الدولية للتحقيق في عمليات القتل الجماعي للمواطنين الأوكرانيين".


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