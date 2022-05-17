الكونجرس يعقد أول جلسة منذ 50 عاما حول "الأجسام الطائرة المجهولة" بعد 140 حادثا مريبا

كتبت ـ نهال ابو السعود

سيواجه كبار المسئولين في البنتاجون اليوم اول جلسة استماع في الكونجرس منذ اكثر من 50 عام تركز على الاجسام الطائرة المجهولة بعد مرور عام تقريبا من تقديم تقرير عن الاجسام الطائرة التي قيل انها تسببت في اكثر من 140 حادثة، وفقا لشبكة ايه بي سي.

يمكن لتقرير المخابرات أن يشرح فقط واحدة من المواجهات الـ 144 التى أجراها الجيش مع الظواهر الجوية غير المفسرة، وهو المصطلح الجديد للجيش المستخدم لوصف الأجسام الطائرة المجهولة ، والذي تم الإبلاغ عنه منذ عام 2004.

وسيمثل رونالد مولترى، كبير مسؤولي المخابرات في البنتاجون ، وسكوت براي ، نائب مدير المخابرات البحرية ، أمام لجنة فرعية للاستخبارات بمجلس النواب يوم الثلاثاء، وسيسأله أعضاء الكونجرس عما إذا كانت هناك أية تحديثات.

غرد رئيس اللجنة النائب أندريه كارسون، ديمقراطى من نيويورك الأسبوع الماضى أن "الأمريكيين بحاجة إلى معرفة المزيد عن هذه الأحداث غير المبررة".

فى الجلسة، من المتوقع أن يقوم مسؤولو الدفاع بتشغيل مقاطع فيديو لبعض المواجهات التى خاضها أفراد عسكريون مع الاجسام المجهولة لإظهار كيف يحاول المحققون تحديد ما يجرى فى الحوادث ، وفقًا لمسؤول أمريكى.

اندلع اهتمام الجمهور المتجدد بالأطباق الطائرة في السنوات الأخيرة بسبب تسريب مقاطع فيديو كانت سرية ذات مرة ورفع السرية عن البحرية لمقاطع الفيديو التى سجلت مواجهات الطيارين.

فى إفادة إعلامية يوم الاثنين، قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي إن مسؤوليه يتطلعون للحديث عن "العمل الذى نقوم به للحصول على معالجة أفضل للعملية نفسها" للتحقيق في حوادث الاجسام الطائرة المجهولة.

وقال كيربي للصحفيين في المؤتمر: "يتعلق الأمر بالتنظيم حول الجهود بحيث تكون هناك عملية تجميع مشتركة لكيفية إدخال هذه التقارير إلى النظام، وكيفية تحليلها، وكيفية التحقيق فيها، ثم كيفية الفصل فيها هذا ما لدينا حقًا للتغلب على أذرعنا."