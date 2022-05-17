الخارجية الأمريكية تطلق "مرصد النزاعات" لجمع وتحليل أدلة جرائم الحرب بأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن إطلاق "مرصد النزاعات" لجمع وتحليل أدلة حول جرائم الحرب في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المرصد سيحلل معلومات الأقمار الصناعية لاستخدامها فى التحقيق بجرائم الحرب بأوكرانيا.

وفى وقت سابق، قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة ولا نعلم قدرتها على تعويضها، مضيفًا أن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيؤدي إلى تغير جيوسياسي في منطقة بحر البلطيق، موضحا أنه يمكن للسويد وفنلندا الاعتماد على الاتحاد الأوروبى فى سعيهما لعضوية الناتو.

وتابع مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: عملنا على تأمين المصادر الدولية لدعم التحقيق بجرائم حرب في أوكرانيا.

وقال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا وعمليات التحقيق بجرائم الحرب، موضحا أن المهمة الأوروبية للتدريب العسكري في مالي معلقة ولم تلغ.