الاتحاد الأوروبى: ندعم بقوة طلب فنلندا والسويد الانضمام للناتو

أعلن الاتحاد الأوروبي، دعمه بقوة طلب فنلندا والسويد الانضمام لحلف شمال الأطلسى الناتو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أهمية توسيع التعاون الدولى من أجل إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية والتى وصفتها بـ"الهمجية".
وقالت يلين ـ في كلمة أوردتها قناة (الحرة) الإخبارية أمام منتدى بروكسل اليوم الثلاثاء، إنه "من الضروري توسيع التعاون الدولي عبر الأطلسي لمواجهة كافة التحديات المشتركة التي تواجه الدول الأوروبية".
وأشارت المسئولة الأمريكية إلى موقف واشنطن الصارم تجاه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مؤكدة استمرار واشنطن في التعاون من أجل تعزيز الدعم لأوكرانيا في ظل هذه الظروف الراهنة في كييف.
الاتحاد الأوروبى: ندعم بقوة طلب فنلندا والسويد الانضمام للناتوالثلاثاء، 17 مايو 2022 06:25 م
الاتحاد الأوروبى
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أعلن الاتحاد الأوروبي، دعمه بقوة طلب فنلندا والسويد الانضمام لحلف شمال الأطلسى الناتو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
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