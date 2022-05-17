أول ظهور للملكة إليزابيث بعد أيام من إلغاء ظهورها فى الافتتاح الرسمى للبرلمان

كتب: إيهاب محمد

قامت الملكة اليزابيث بزيارة مفاجئة اليوم إلى محطة بادينجتون لرؤية خط إليزابيث مع ابنها الأمير إدوارد - بعد أيام من إلغاء ظهورها في الافتتاح الرسمي للبرلمان بسبب "مشكلات التنقل".

ووفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حصلت الملكة البالغة من العمر 96 عامًا، والتي نادرًا ما تقوم بتنفيذ ارتباطات عامة خارج مساكنها الملكية وكانت تحمل عصا للمشي، على إصدار محدود من بطاقة إليزابيث لاين أويستر، ثم قامت بتثبيته بمبلغ 5 جنيهات إسترلينية حيث أخبرها عمال Crossrail عن كيفية تشغيل آلة التذاكر.



استقبال الملكة إليزابيث فى محطة القطارات



الملكة إليزابيث الثانية

ظهرت الملكة ترتدي معطفًا مزدوجًا من الصوف من ستيوارت بارفين باللون الأصفر الساطع وقبعة مطابقة من راشيل تريفور-مورجان، كما أنها كانت ترتدي بروشها السنغافوري.

ولم يتم الإعلان عن حضورها مقدمًا، حيث تواجه الملكة مؤخرا مشاكل مستمرة في التنقل، لكن تم إخبار المنظمين أن هناك احتمال أنها قد تكون قادرة على الحضور.



الملكة إليزابيث تتفقد ماكينات التذاكر



الملكة إليزابيث تصل محطة القطارات

بعد زيارة الملكة، قال بوريس جونسون للضيوف المدعوين:"لقد تأثرنا جميعًا بشكل لا يصدق وتأثرنا وشعرنا بالامتنان لجلالة الملكة على قدومها لافتتاح خط إليزابيث اليوم، كان من الرائع رؤيتها".



الملكة إليزابيث تفتتح خط قطارات جديد



لوحة افتتاح خط قطارات إليزابيث الثانية

قام الأمير إدوارد برحلة عودة من بادينجتون إلى طريق توتنهام كورت، تمت دعوته للوقوف في كابينة السائق خلال المرحلة الثانية من الرحلة، تجاذب أطراف الحديث مع السائق كارين سبينولا أثناء تحرك القطار، وأخبرها أنه "رائع".

بعد نزوله من القطار في بادينغتون، قال إيرل ويسيكس: "كان هذا رائعًا. لقد استمتعت بذلك. كانت ممتعة".

وقالت متحدثة باسم قصر باكنجهام:"في تطور سعيد، تحضر جلالة الملكة حدث اليوم للاحتفال باستكمال خط إليزابيث".