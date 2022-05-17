أول رئيسة وزراء فى تاريخ فرنسا لـ"إليزابيث بورن": حان الوقت لوجود امرأة أخرى

كتبت: نهال ابو السعود

تقدمت إيديث كريسون، أول رئيسة وزراء في تاريخ فرنسا بالتهنئة لرئيسة الوزراء المختارة حديثاً إليزبيث بورن، قائلة إن الوقت قد حان ليكون هناك امرأة آخري في المنصب.

وقالت كريسون لتلفزيون بي إف إم بعد الإعلان عن تعيين بورن في المنصب: "لقد حان الوقت حقًا لوجود امرأة أخرى في هذا المنصب وأنا أعلم أن السيدة إليزابيث بورن شخصية رائعة تتمتع بخبرة كبيرة.. أعتقد أنه اختيار جيد للغاية".

وعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأثنين وزيرة العمل إليزابيث بورن في دور رئيسة الوزراء وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ ثلاثة عقود، بعد أن قدم رئيس الوزراء جان كاستكس استقالته .

وفقا لوكالة فرانس برس، في خطاب التنصيب وجهت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن المختارة حديثًا من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة الى جميع الفتيات الصغيرات على حد قولها، وقالت في كلمتها: "أريد أن أكرس ترشيحي لجميع الفتيات الصغيرات وأقول لهن أن يقطعن كل الطريق لتحقيق أحلامك".

وقالت بورن في خطاب التنصيب إن البلاد بحاجة إلى التحرك بشكل أسرع وأقوى لمحاربة تغير المناخ والتحديات المختلفة وتعهدت بمزيد من العمل لحماية القوة الشرائية للفرنسيين ، وهي مصدر قلق الناخب الأول وفقًا لاستطلاعات الرأي في ظل موجة الغلاء العالمي.

وبورن البالغة من العمر 61 عاما هي أول امرأة يتم تعيينها رئيسة للوزراء منذ أن شغلت إيديث كريسون المنصب لفترة وجيزة خلال رئاسة الزعيم الاشتراكي فرانسوا ميتران في أوائل التسعينيات.