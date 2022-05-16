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موسكو: التشكيلات المسلحة الأوكرانية نصبت مدفعية وراجمة صواريخ على لوغانسك

الإثنين، 16 مايو 2022 09:57 م
موسكو: التشكيلات المسلحة الأوكرانية نصبت مدفعية وراجمة صواريخ على لوغانسك اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية نصبت مدفعية وراجمة صواريخ على أراضي مستوصف للأمراض الجلدية في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلي الجماعات المسلحة الأوكرانية جهزوا مواقع إطلاق النار ونصبوا مدفعية وراجمة صواريخ وأقاموا مستودع ذخيرة على أراضي مستوصف للأمراض الجلدية والتناسلية.

وتابع وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلي الجماعات المسلحة الأوكرانية أجبروا الموظفين وجميع المرضى على مغادرة المنشأة الطبية وهددوهم بالانتقام إذا لم ينفذوا الأوامر.

 


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