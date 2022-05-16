لو مريض ضغط مرتفع.. ابعد عن التدخين والقهوة

كتبت - ميرفت رشاد

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة مرتبطة بالقلب يكون فيها تدفق الدم إلى الشرايين سريعًا بما يكفي للتسبب في أمراض القلب المزمنة، على الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم ليس له دائمًا أعراض ملحوظة، إلا أن القليل من الأعراض الشائعة هي نزيف الأنف، والصداع، وضيق التنفس، ويُنصح بإجراء فحوصات منتظمة للجسم لملاحظة أي خلل، تشير الدراسات إلى أن ما نأكله يلعب دورًا رئيسيًا في التحكم في ضغط الدم لدينا، وفى السطور المقبلة سنوضح الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم:

القهوة

تحتوي القهوة على مستويات عالية من الكافيين ، مما يؤدي إلى زيادة مفاجئة في الطاقة كلما تناول المرء القهوة، يؤدي هذا أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل مؤقت ، ينصح الأطباء مرضى ارتفاع ضغط الدم بتجنب القهوة وغيرها من المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين

اللحوم الحمراء

قد تؤدي العملية المطلوبة لهضم اللحوم الحمراء إلى زيادة ضغط الدم، بعض اللحوم الحمراء الأكثر شيوعًا هي لحم الضأن ولحم البقر ولحم العجل والماعز وما إلى ذلك.

الأطعمة المصنعة

قد تبدو الأطعمة المصنعة مثل رقائق البطاطس المعبأة والخضروات المعلبة والأطعمة الجاهزة للأكل وما إلى ذلك أكثر صحة من الأطعمة السريعة ، ومع ذلك فهي تحتوي على الكثير من المواد الحافظة والصوديوم المضافة إليها للحفاظ على جودتها، يُنصح دائمًا بتناول الأطعمة الطازجة ويفضل طهي الأطعمة الطازجة بدلاً من استهلاك الأطعمة التي لها شهور وسنوات من العمر الافتراضي.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم

يمكن أن تؤدي زيادة استهلاك الصوديوم في الأطعمة إلى زيادة ضغط الدم على الفور، تحتوي جميع الأطعمة المصنعة أو الأطعمة السريعة تقريبًا على مستويات عالية من الصوديوم فيها.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر

على غرار الأطعمة المالحة ، ثبت أيضًا أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تزيد من ضغط الدم، السكر يبطئ إنتاج أكسيد النيتريك فإن انخفاض مستويات أكسيد النيتريك قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

التدخين

يؤدي التدخين إلى زيادة ضغط الدم مؤقتًا ، مما يؤدي إلى أن المواد الكيميائية الموجودة في التبغ يمكن أن تضر أيضًا باطن جدران الشرايين، هذا يمكن أن يضيق الشرايين ويعرضنا لخطر الإصابة بأمراض القلب.