كل ما تريد معرفته عن اضطراب الإجهاد الحاد

كتبت نهير عبد النبى

اضطراب القلق والاجهاد الحاد من المشاكل التي قد يتعرض لها الكثيرون وفى الغالب يكون بعد التعرض لحدث صادم في حياتك ويستمر لمدة ثلاثة أيام على الأقل ويمكن أن يستمر لمدة تصل إلى شهر واحد، وقد يعاني الأشخاص المصابون بالاضطراب من أعراض مشابهة لتلك التي تظهر في اضطراب ما بعد الصدمة.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن اضطراب الاجهاد الحاد وذلك وفقا لما ذكره موقع healthline

س:ما الذي يسبب اضطراب الإجهاد الحاد؟



يمكن أن يؤدي التعرض لحدث أو أكثر من الأحداث المؤلمة إلى حدوث اضطراب طيف التوحد أو مشاهدته أو مواجهته، و تخلق الأحداث خوفًا شديدًا أو رعبًا أو عجزًا، وتشمل الأحداث الصادمة التي يمكن أن تسبب الاضطراب ما يلي:

-الموت.

-التهديد بالقتل لنفسه أو للآخرين.

-التهديد بإصابة الشخص نفسه أو بالآخرين بإصابات خطيرة.

-تهديد للسلامة الجسدية للفرد أو للآخرين.

س:من هم المعرضون لخطر الإصابة باضطراب الإجهاد الحاد؟



يمكن لأي شخص أن يصاب باضطراب الاجهاد الحاد بعد حدث صادم، و قد تكون أكثر عرضة للإصابة باضطراب الإجهاد الحاد إذا كان لديك:

-تاريخ من أنواع معينة من المشاكل العقلية.

-تاريخ من الأعراض الانفصامية أثناء الأحداث الصادمة.

س:ما هي أعراض اضطراب الإجهاد الحاد؟



-ستعاني من 3 أو أكثر من أعراض الفصام التالية إذا كنت مصابًا:

-الشعور بالخدر أو الانفصال أو عدم الاستجابة عاطفياً.

-انخفاض الوعي بمحيطك.

-الغربة عن الواقع، والتي تحدث عندما تبدو بيئتك غريبة أو غير واقعية بالنسبة لك.

-تبدد الشخصية ، والذي يحدث عندما لا تبدو أفكارك أو عواطفك حقيقية أو لا تبدو وكأنها ملك لك.

-فقدان الذاكرة الانفصامي ، والذي يحدث عندما لا تستطيع تذكر جانب أو أكثر من الجوانب المهمة للحدث الصادم.

-إعادة تجربة الحدث الصادم.

-وجود صور متكررة أو أفكار أو كوابيس أو أوهام أو حلقات الفلاش باك للحدث الصادم.

-تشعر وكأنك تسترجع الحدث الصادم.

-الشعور بالضيق عندما يذكرك شيء ما بالحدث الصادم.

-تواجه مشكلة في النوم.

-أن تكون سريع الانفعال.

-يجدون صعوبة في التركيز.

-عدم القدرة على التوقف عن الحركة أو الجلوس.

س:كيف يتم تشخيص اضطراب الإجهاد الحاد؟



سيقوم طبيبك الأساسي أو مقدم الرعاية الصحية العقلية بتشخيص الاضطراب عن طريق طرح أسئلة عليك حول الحدث الصادم وأعراضك، من المهم أيضًا استبعاد الأسباب الأخرى مثل:

-تعاطي المخدرات.

-الآثار الجانبية للأدوية.

-مشاكل صحية.

-اضطرابات نفسية أخرى.

س:كيف يتم علاج اضطراب الإجهاد الحاد؟

قد يستخدم طبيبك طريقة أو أكثر من الطرق التالية لعلاج اضطراب طيف التوحد:

-تقييم نفسي لتحديد احتياجاتك الخاصة.

-دخول المستشفى إذا كنت معرضًا لخطر الانتحار أو إيذاء الآخرين.

-التثقيف النفسي ليعلمك عن اضطرابك.

-دواء لتخفيف الاعراض ، مثل الأدوية المضادة للقلق ، ومثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) ، ومضادات الاكتئاب.