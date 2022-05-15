مسؤول يابانى: ليس لدينا خطة للانسحاب من مشروعات للطاقة فى سخالين الروسية

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صرح نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني سيجي كيهارا، اليوم الأحد، بأن بلاده ليس لديها خطة للانسحاب من مشروعات رئيسية للطاقة قبالة جزيرة سخالين الروسية.

وقال كيهارا وفقا لما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية،" ليس هناك تعارض مع سلسلة العقوبات على موسكو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، وواردات الطاقة قد تكون أكثر تكلفة بالنسبة لليابان على المدى الطويل، إذا تخلينا عن حصصنا وحصلت روسيا عليها".

وتابع" إذا حصلت دول أخرى على حصص اليابان في مشروعي النفط والغاز الطبيعي المسال سخالين 1 و 2 ، فهناك احتمال أن يستفيد أولئك الذين لا يفرضون عقوبات على روسيا".

وأضاف فيما يتعلق بتشديد العقوبات على روسيا" أن الحكومة ستفكر في كيفية التعامل معها عندما يصبح ذلك ضروريا، في ضوء وحدة مجموعة السبع بما في ذلك بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة".

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد صرح في وقت سابق بأن اليابان ستحظر واردات النفط الروسية، من حيث المبدأ، مشيرا إلى أن المشاريع في سخالين مهمة من حيث أمن الطاقة في اليابان.

من جهة أخرى، دعا حاكم محافظة أوكيناوا اليابانية ديني تاماكي، اليوم الأحد الحكومة المركزية اليابانية إلى بذل جهود صادقة لجعل أوكيناوا جزيرة سلام وذلك خلال مراسم إحياء الذكرى ال 50 لعودتها من الحكم الأمريكي.

وقال تاماكي في مراسم الإحياء اليت أقيمت بالقرب من قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية في الجزيرة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية،" إن الهدف المشترك الذي تم تحقيقه في وقت العودة ما يزال قائما دون أن يتحقق، وأوضح أن المحافظة الواقعة جنوب اليابان ما تزال تواجه الكثير من التحديات بعد عودتها بدءا من قضايا وجود القواعد العسكرية الأمريكية إلى الفوارق الاقتصادية".

وتتركز معظم المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان في أوكيناوا، وعلى الرغم من انخفاض هذه المنشآت إلى ثلثي ما كانت عليه وقت عودة المحافظة، فإن أوكيناوا ما تزال تستضيف نحو 70% من جميع هذه المنشآت الموجودة في اليابان، علما بأن المحافظة لا تشكل سوى نحو 0.6% فقط من إجمالي مساحة أراضي اليابان.