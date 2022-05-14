اليوم السابع
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كل ما تريدين معرفته عن مرض التهاب الكبد الغامض عند الأطفال

السبت، 14 مايو 2022 08:00 ص
كل ما تريدين معرفته عن مرض التهاب الكبد الغامض عند الأطفال مرض الكبد الغامض بين الأطفال
كتبت إيناس البنا

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بعد انتشار الأخبار عن حالات التهاب الكبد الغامض بين الأطفال، ذكرت تقارير إخبارية أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) تحقق في 109 حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال، بما في ذلك 5 حالات وفاة.

ووفقا تقارير موقع " CNN "، فإن الوضع خطير بشكل صادم حيث تم إدخال أكثر من 90 % من الأطفال إلى المستشفى و 14 % يحتاجون إلى عمليات زرع كبد ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكية.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنها تراقب تطور مرض الكبد الغامض الذي شوهد عند الأطفال في الولايات المتحدة، وكذلك في العديد من الدول الأوروبية.

ففي الشهر الماضي، أصدرت تنبيهًا تطلب من الأطباء في جميع أنحاء البلاد أن يكونوا على اطلاع على حالات غير عادية من التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال.

ذكرت محطة  CNBC الأمريكية، أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات أو أقل كانوا حتى الآن الأكثر تضررًا من المرض، على الرغم من اكتشاف حالات لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و 16 عامًا.

ما هى أعراض التهاب الكبد الغامض؟
 

  • التهاب المعدة والأمعاء
  • إسهال
  • غثيان
  • اليرقان
  • اصفرار الجلد والعينين

ما الذي يسبب مرض الكبد؟
 

الأطباء غير قادرين حتى الآن على معرفة سبب هذا التفشي، على الرغم من أن أكثر من نصف المرضى أصيبوا بالفيروسات الغدية، ولكن لم يتم تأكيد السبب المحتمل من خلال الحالة الأولى المبلغ عنها في المملكة المتحدة في يناير 2022ـ حيث يمكن أن يكون أحد الفيروسات الغدية هى السبب فى الاصابة.

هل عمليات الإغلاق كانت السبب فى الاصابة ؟

وفقا لتقارير موقع " cnbc"، من المحتمل أن القيود الوبائية حدت إلى حد كبير من التعرض المبكر، مما أدى إلى استجابات مناعية أكثر خطورة لدى البعض، لهذا السبب ربما ، بدلاً من الأعراض الشبيهة بالبرد الخفيف عمومًا مثل الحمى والتهاب الحلق التي تسببها الفيروسات الغدية ، تظهر هذه السلالة انتفاخ الكبد ، أو تفضيل أنسجة الكبد ، مما قد يؤدي إلى عواقب أكثر خطورة مثل تلف الكبد.


مرض الكبد الغامض بين الأطفال

أعراض مرض الكبد الغامض

حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال


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