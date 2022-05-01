4 صناديق فرعية للصندوق السيادى.. تعرف عليها

كتبت ــ أسماء أمين

تقوم الخطة الاستثمارية لصندوق مصر السيادى على أحداث قفزات استثمارية كبرى فى القطاعات التى تحتاج إلى حجم استثمارات ضخم وتخدم مستهدفات الدولة المصرية مع الحفاظ على استراتيجية الدولة، ويستهدف الصندوق الاستثمار فى قطاع البينية الأساسية نظرا لأنه من القطاعات الحيوية للدولة من خلال تشجيع القطاع الخاص لضخ استثمارات.

ويركز الصندوق على القطاعات الدفاعية مثل الأغذية والصحة والتعليم والبنية الأساسية، وهذه القطاعات تمثل مقومات أي اقتصاد حيوية لأي دولة، والتى لا تتأثر بأي اضطرابات فى أوقات الأزمات، نظرا لأن هذه القطاعات هى أساس الحياة لأى دولة.

وأنشئ الصندوق السيادى أربعة صناديق فرعية يصل رأس مالها إلى 120 مليار جنيه موزعة بينها بالتساوي، ما يعني أن رأس مال الصندوق الواحد 30 مليار جنيه من أجل تنويع الاستثمارات والشراكات لتشمل كل القطاعات الحيوية والرئيسة:

1-صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي.

2-صندوق للمرافق والبنية الأساسية.

3-صندوق للخدمات الصحية والصناعات الدوائية .

4-صندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية".

ويسعى "الصندوق دائماً إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين وشركاء ماليين لخلق القيمة، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وطرح فرص عمل للشباب في مصر".