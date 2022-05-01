وزارة دفاع بيلاروسيا: الناتو يخطط لتحويل دول شرق أوروبا مسرحا لعمليات عسكرية

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، إن الناتو يخطط لتحويل دول شرق أوروبا مسرحا لعمليات عسكرية محتملة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأشارت بيلاروسيا، إلى أن الناتو يخطط لإطلاق مناورات "المدافع عن أوروبا" في بحر البلطيق وبحر الشمال.

وتابعت بيلاروسيا: "مناورات الناتو الرئيسية ستجري في ليتوانيا ولاتفيا وبولندا".

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أعلن أن بلاده مستعدة لتزويد روسيا بأي معدات خاصة في ظل انسحاب عدد من الشركات الغربية من السوق الروسية.

وقال لوكاشينكو في تصريح الخميس، خلال اجتماعه مع حاكم منطقة فورونيج الروسية ألكسندر جوسيف نقلتها وسائل إعلام روسية، "إن الشركات البيلاروسية مستعدة لتزويد روسيا بأي معدات خاصة في ظل انسحاب الشركات الغربية من البلاد".

وأعرب عن ثقته بأن جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق الأخرى ستنضم إلى اتحاد بيلاروسيا وروسيا، مشيرا إلى أن مينسك وموسكو تبنيان تحالفًا يضم دولتين سيادتين وقد ترغب جمهوريات أخرى من الاتحاد السوفيتي السابق بالانضمام إليه في المستقبل.